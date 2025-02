Moriwaki: Türkiye İçin Kritik Deprem Uyarısı

DEPREMLERİN SIKLIĞI VE SONUÇLARI

Moriwaki, Ege Denizi’ndeki son depremlerin sıklığındaki azalmaların hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. “Eğer sismik hareketler birkaç gün durursa, bu büyük bir depremin habercisi olabilir,” diyen Moriwaki, Santorini çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir’de hissedilebileceğini, ancak kıyılarda ciddi hasar beklenmediğini ifade etti. Ancak asıl endişe, deniz kaynaklı bir depremin tetikleyebileceği tsunami oldu. “En kötü senaryoda 3 metrelik dalgalar görebiliriz,” uyarısında bulundu.

İSTANBUL’UN DEPREM GEÇMİŞİ

Japon uzman, Türkiye’nin deprem haritasını inceleyerek dört tehlikeli bölgeyi sıraladı. Moriwaki, “1509 ve 1766’daki büyük depremlerden bu yana 257 yıl geçti. Bu, 2023’e denk geliyor. Enerji birikti, ancak bu matematik gibi kesin değil; ±20 yıl oynayabilir,” diyerek megakentin zamanla yarıştığını belirtti. Silivri açıklarında geçmişte tsunami kayıtlarının bulunduğunu hatırlatan uzman, Marmara’da yer alan fayların hareketliliğinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

DOMİNO ETKİSİ VE RİSKLER

Moriwaki, Türkiye’deki depremlerin domino etkisiyle ilerlediğini belirtiliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın doğudan batıya, 1939 Erzincan’dan 1999 Gölcük depremine kadar uzandığını söyleyen uzman, Batı kolunun ise Adana’dan Kıbrıs’a ve oradan Santorini’ye ulaştığını anlattı. “Bazen domino geriye de dönebilir,” diyen Moriwaki, riskin her an her yerde olabileceğini belirtti.