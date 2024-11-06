Moriwaki, Türkiye’nin Deprem Riski Hakkında Bilgilendirdi

ARTIRILMASI GEREKEN TATBİKATLAR

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depremlere yönelik hazırlık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Deprem Gerçeği” konferansında konuşan Moriwaki, dünyanın bazı bölgelerinde ciddi deprem riski bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin de deprem riski taşıyan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden uzman, Endonezya’dan başlayan fay hattının sırasıyla Çin, Hindistan ve İran üzerinden Türkiye’ye ulaştığını aktardı.

EN GÜVENLİ KENT: KIRKLARELİ

Moriwaki, Türkiye’deki deprem riskinin en az olduğu şehir olarak Kırklareli’yi gösterdi. Marmara Bölgesi’nin depremlere karşı çok riskli olduğunu ifade eden Moriwaki, “İstanbul birinci tehlike kuşağında, kıpkırmızı. Ankara fay hattından uzak, kayalık bölgede.” dedi. Depremlere karşı duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğine dikkat çeken Moriwaki, her an deprem olabilirmiş gibi hazırlık yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

EĞİTİM KURUMLARINDA TATBİKAT ÖNERİSİ

Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatların yapılmasını öneren Moriwaki, “Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya’da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor.” şeklinde konuştu. Tatbikat sayısının artmasının önemli olduğunu belirten uzman, “Küçük yaşta eğitim önemli. Depreme hazır olmak lazım. Belediye, hükümet, okullar, şirketler ve aileler, herkes tek tek depreme hazır olmalı. Hep beraber depreme hazır olursak hasarı yüzde 70 azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam. Japonlar bunu anladığı için gerekli önlemleri alıyor.” ifadelerini kullandı.