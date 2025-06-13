Mossad Ajanları, İran Topraklarına Sızdı

İDDİALAR VE GİZLİ OPERASYON

İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran çevresinde gerçekleştirdiği iddia edilen gizli operasyon, dünya kamuoyunda büyük bir etki yarattı. İsrail medyasına ve resmi yetkililere göre, Mossad İran topraklarına sızıp hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını kamikaze dronlarla hedef aldı.

MOSSAD’IN STRATEJİK HAMLESİ

İsrailli üst düzey bir yetkili, Mossad’ın haftalarca öncesinde İran’a sızarak Tahran yakınlarında kamikaze İHA üssü kurduğunu bildirdi. Bu üs, İran ordusuna bağlı karadan karaya füzeleri hedef almak amacıyla kullanıldı. Yetkili, patlayıcı yüklü FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların, İsrail’in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırıları sırasında aktif hale getirildiğini belirtti. İddialara göre, Mossad ajanları İran topraklarında stratejik noktalara silahlar yerleştirdi ve bu silahlar hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.

ŞOKE EDİCİ GÖRÜNTÜLER

İsrail medyası, Mossad’ın operasyonuna ait olduğu öne sürülen görüntüler yayınladı. Bu görüntülerde, iki Mossad ajanının İran topraklarına silah yerleştirdiği ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı anlar yer alıyor. Bu paylaşım, İran’ın savunma kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını ortaya koyuyor.

İRAN’DA YAŞANAN KAYIPLAR

İsrail’in sabah saatlerinde Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil olmak üzere üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Saldırılar sırasında sivillere ilişkin kayıpların da yaşandığı bildirildi.

İRAN’IN CEVABI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İran, saldırılara karşı “sert bir yanıt” vereceğini duyururken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan etti. İran’ın misilleme olarak 100’den fazla dron ile karşılık vermeye çalıştığı, ancak çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ifade edildi. Olayla ilgili uluslararası soruşturma talepleri artarken, bölgedeki gerilim yükselmeye devam ediyor.