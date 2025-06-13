MOSSAD, İran’a Gizlice Sızdı

İSRAİL’İN GİZLİ OPERASYONU DÜNYA GÜNDEMİNDE

İsrail’in, Tahran çevresinde düzenlediği iddia edilen gizli operasyon, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İsrail medyası ve yetkilileri, Mossad’ın İran’a sızarak hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını kamikaze dronlarla hedef aldığını savunuyor.

MOSSAD’IN KAMİKAZE İHA ÜSSÜ

İsrailli üst düzey bir yetkili, Mossad’ın haftalar önce Tahran yakınlarında bir kamikaze İHA üssü kurduğuna dair iddiada bulundu. Bu üs, İran ordusunun karadan karaya füze rampalarını hedef almak amacıyla kullanıldı. Yetkili, patlayıcı yüklü FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların, İsrail’in sabaha doğru gerçekleştirdiği hava saldırıları sırasında faaliyete geçirildiğini aktardı. İddialara göre, Mossad ajanları İran topraklarına stratejik noktalara silahlar yerleştirerek, hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.

ŞOKE EDİCİ GÖRÜNTÜLER

İsrail medyesi, Mossad’a ait olduğu öne sürülen operasyon görüntüleri paylaştı. Bu görüntülerde, iki Mossad ajanının İran topraklarına silah yerleştirme anları ile hava savunma sistemlerinin vurulma anları yer aldı. Görüntüler, İran’ın savunma kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını gösteriyor.

İRAN’DAKİ KAYIP

İsrail’in sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonları sırasında, Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerine düzenlenen saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil birçok üst düzey askeri yetkili ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılar sırasında sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı ve çok sayıda sivil ölümünün yaşandığı bildirildi.

İRAN’DAN CEVAP VE SORUŞTURMA ÇAĞRILARI

İran, bu saldırılar karşısında “sert bir yanıt” verme niyetinde olduğunu belirtti ve İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İran’ın misilleme olarak 100’den fazla dron gönderdiği, ancak bu dronların çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ifade edildi. Olayla ilgili uluslararası soruşturma çağrıları yapılırken, bölgedeki gerilim artış gösteriyor.