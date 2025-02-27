Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yaşandı

MOTORİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz haftalarda bazı illerde motorin fiyatları, 50 TL’yi geçerek vatandaşları endişelendirmişti. Ancak petrol piyasasındaki düşüşle birlikte bu fiyatlar rahatladı. Son olarak yapılan 1 lira 43 kuruşluk indirim, doğrudan pompaya yansıdı. Fakat uzmanlar, benzin ve LPG fiyatlarında şu aşamada herhangi bir değişiklik beklemiyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜZENLEMELER

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi durumunda motorin fiyatlarında yeni indirimlerin olabileceğini ifade ediyor. Araç sahiplerinin en çok merak ettiği “Benzin ne kadar?”, “Motorin kaç TL?” ve “LPG güncellendi mi?” sorularının yanıtları 27 Şubat 2025 tarihli fiyatlar ile netleşti. İşte ülkemizin üç büyük şehrindeki akaryakıt fiyatları: