Motorine 0,89 Kuruş İndirim Geliyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BİLDİRİMİ

Akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim geliyor. Gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 89 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Ancak benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

MOTORİN FİYATI DÜŞÜYOR

Motorin fiyatında yaşanacak indirim, 0,89 TL olarak duyuruldu. Bugün benzin fiyatları ile ilgili bir değişim beklenmiyor. Güncel verilere göre İstanbul’da benzin 46,14-46,29 TL arasında, motorin ise 47,20-47,31 TL’den satılıyor. Ankara’da benzin 46,80 TL, motorin ise 47,98 TL seviyesinde işlem görüyor. İzmir’de ise benzin fiyatı 47,18 TL, motorin ise 48,37 TL’den satılmakta.

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENME SÜRECİ

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor sorusu önemini korumaya devam ediyor. Petrol Piyasası Kanunu’na dayanarak, 1 Ocak 2005’ten bu yana Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanmakta. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, kendi fiyat politikalarına göre depo satış fiyatlarını belirlemekte serbest kılınıyor. Bayiler de bu şirketler tarafından önerilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bunun yanı sıra, bayiler bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını da belirleyebilir. Türkiye’de perakende akaryakıt satış fiyatları, bu rekabet koşulları dikkate alınarak oluşuyor.