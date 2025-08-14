Motosiklet Bariyerlere Çarptı

Gündem

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda, genç motosiklet sürücüsü Furkan Demir, bir aracın kendisini sıkıştırmasının ardından gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve bu kaza sonucunda hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı, Furkan Demir’in kaskındaki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Furkan’ın kendi şeridinde normal bir hızda ilerlediği, bir aracın önce yavaşlayarak ardından motosikleti sıkıştırarak bariyerlere çarpmasına yol açtığı açıkça görülüyor.

BABA ‘CİNAYET’ DİYOR

Furkan’ın babası İbrahim Demir, kaza sonrasında olay yerine gittiğini ve kamera görüntülerini izledikten sonra yaşananların bir kaza olmadığına inandığını ifade etti. Babası, aracın önce oğlunu sıkıştırdığını, ardından ise olay yerinden uzaklaşıp geri dönüp çarptığını belirterek durumu “cinayet” olarak nitelendirdi. İbrahim Demir, “Kaza olduktan sonra arkadaşlarından biri beni aradı ve ‘oğlunuz kaza geçirdi’ dedi. Hemen olay yerine gittim. Sıkıştırma var. Cinayet olarak görüyorum ben kazayı” şeklinde konuştu.

