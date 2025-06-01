Motosiklet Cezaları Geliyor, Affı Yok

YENİ TRAFİK CEZALARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında motosiklet sürücülerine yönelik yeni trafik cezaları hakkında bilgiler aktardı. Trafik güvenliği konusunda dikkat çekici verileri paylaşan Yerlikaya, Türkiye genelinde her gün ortalama 4,3 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini ve her iki kazadan birinin motosiklet sürücüleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

DENETİMLER ARTIYOR

Yeni düzenlemelere göre, kask ve güvenlik gözlüğü takmayan motosiklet sürücülerine kademeli olarak 2.500 TL ile 10.000 TL arasında ceza uygulanacak. Ayrıca 15 yaşından küçük çocukların koruyucu ekipman olmadan yolcu olarak taşınması durumunda sürücüye 5.000 TL ceza kesilecek.

AĞIR CEZALAR GELİYOR

Motosiklet ile trafiği tehlikeye atan sürücüler için ağır yaptırımlar geliyor. Trafikte akrobatik hareketlerde bulunanlara 46.000 TL para cezası kesilecek, sürücünün ehliyetine 60 gün boyunca el konulacak ve motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Akan trafikte yarış yaptığı belirlenen sürücülere de benzer bir ceza uygulanacak; ancak ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak.