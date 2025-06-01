Motosiklet Sürücüleri Cezaya Maruz Kalacak!

YENİ CEZA DÜZENLEMELERİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında motosiklet sürücülerine yönelik güncel trafik cezalarını kamuoyuyla paylaştı. Trafik güvenliği konusunda dikkat çekici veriler paylaşan Yerlikaya, Türkiye’de her gün ortalama 4,3 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini ve kazaların yarısında motosiklet sürücülerinin bulunduğunu ifade etti.

SIKI DENETİM GETİRİLİYOR

Yeni düzenlemelere göre, kask ve güvenlik gözlüğü takmayan motosiklet sürücülerine aşamalı olarak 2.500 TL ile 10.000 TL arasında para cezası uygulanacak. Bununla birlikte, 15 yaşından küçük çocukların koruyucu ekipman olmadan yolcu olarak taşınması durumunda sürücüye 5.000 TL ceza verilecek.

AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Motosikletle trafiği tehlikeye sokan sürücüler için de ciddi yaptırımlar hazırlığı sürüyor. Trafikte akrobatik hareket yapan sürücülere 46.000 TL para cezası uygulanacak, ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak ve motosiklet 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Akan trafikte yarış yaptığı belirlenen sürücülere de aynı para cezası kesilecek, ancak bu durumda ehliyetlere 2 yıl süreyle el konulacak.