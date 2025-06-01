Motosiklet Sürücüleri İçin Ceza Geliyor

TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÇARPICI VERİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında motosiklet sürücülerine yönelik yeni trafik cezalarını duyurdu. Yerlikaya, Türkiye’de her gün ortalama 4,3 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ve her iki kazadan birinde motosiklet sürücülerinin yer aldığını aktardı. Bu veriler, trafik güvenliğinin artırılması gerekliliğine dikkat çekiyor.

YENİ CEZA DÜZENLEMESİ HAYATA GEÇİYOR

Yeni düzenleme kapsamında, kask ve güvenlik gözlüğü takmayan motosiklet sürücülerine 2.500 TL ile 10.000 TL arasında kademeli para cezası uygulanacak. Ayrıca, 15 yaşından küçük çocukların koruyucu ekipman olmadan yolcu olarak taşınması durumunda sürücülere 5.000 TL ceza verilecek. Bu uygulama, motosiklet güvenliğini artırmayı hedefliyor.

AĞIR CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR

Motosikletleriyle trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik ağır yaptırımlar da geliyor. Trafikte akrobatik hareket yapan sürücülere 46.000 TL para cezası verilecek, ayrıca ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve motosikletleri 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Akan trafikte yarış tespit edilen sürücüler de aynı para cezasıyla karşılaşacak, fakat ehliyetlerine 2 yıl el konulacak. Bu tedbirler, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.