Motosiklet Sürücüleri İçin Ceza Yolda!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk’te Ahmet Hakan’la gerçekleştirdiği Tarafsız Bölge programında motosiklet sürücülerine uygulanacak yeni trafik cezalarını açıkladı. Yerlikaya, Türkiye’de her gün ortalama 4,3 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini ve her iki kazadan birinde motosiklet sürücülerinin bulunduğunu vurguladı.

YENİ CEZALAR UYGULANACAK

Yeni düzenlemeye göre, kask ve güvenlik gözlüğü takmayan motosiklet sürücüleri için 2.500 TL ile 10.000 TL arasında kademeli cezalar uygulanacak. Ayrıca, 15 yaşından küçük çocukların koruyucu ekipman olmadan yolcu olarak taşınması durumunda sürücülere 5.000 TL ceza kesilecek.

AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Motosikletle trafiği tehlikeye atan sürücüler için sıkı yaptırımlar hayata geçiriliyor. Trafikte akrobatik hareket yapanların cezası 46.000 TL olurken, bu sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak ve motosiklet 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Ayrica, akan trafikte yarış yaptığı tespit edilen sürücüler de aynı miktarda ceza alacak, ancak bu durumda ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak.