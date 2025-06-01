Motosiklet Sürücüleri Yüksek Ceza Alacak

ALI YERLİKAYA YENİ CEZALARI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında motosiklet sürücülerine yönelik yeni trafik cezalarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, Türkiye’de her gün ortalama 4,3 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ve her iki kazadan birinin motosiklet sürücülerinin yer aldığını duyurdu.

KASK VE GÜVENLİK GÖZLÜĞÜ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, kask ve güvenlik gözlüğü takmayan motosiklet sürücülerine kademeli olarak 2.500 TL ile 10.000 TL arasında para cezası uygulanacak. Ayrıca, 15 yaşından küçük çocukların koruyucu ekipman olmadan yolcu olarak taşınması halinde sürücüye 5.000 TL ceza geliyor.

YARIŞ VE AKROBATİK HAREKETLER İÇİN CİDDİ CEZALAR

Motosikletle trafiği tehlikeye atan sürücüler için ağır yaptırımlar geliyor. Trafikte akrobatik hareket yapanlara 46.000 TL para cezası verilecek, sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak ve motosiklet 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Ayrıca, akan trafikte yarış yaptığı tespit edilen sürücüler de aynı para cezasıyla karşılaşacak ancak ehliyetlerine 2 yıl el konulacak.