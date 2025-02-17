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Motosiklet Sürücülerine Büyüklükte Para Cezası Kesildi

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ADANA EMNİYETİ TRAFİK DENETLEMESİ YAPTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan, kazalara neden olan ve abartılı egzozlar kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik 16-17 Şubat tarihlerinde çeşitli bulvar ve caddelerde kapsamlı bir trafik uygulaması düzenledi. Uygulama sırasında toplam 3 bin 546 motosiklet kontrol edildi.

Denetim sonucunda, 412 sürücü kask takmamaktan, 70 sürücü plakasız motosiklet kullanmaktan, 219 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 483 sürücü diğer maddelerden cezalandırıldı. Toplamda bin 184 kişiye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 84 motosiklet trafikten men edildi. Genel uygulama neticesinde toplam para cezası 7 milyon 945 bin 668 lira olarak belirlendi.

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