Motosikletliye Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü

KAZA SONUCUNDA AĞIR YARALANMA VE HAYAT KAYBI

Manisa’nın Salihli ilçesinde, D-300 kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi civarında meydana gelen kazada M.A.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yöne seyreden Ali Rıza Günürün kullandığı motosiklete çarptı. Kaza sonucunda 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

DOKTORLARIN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Günürün Salihli Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen, genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.A.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.