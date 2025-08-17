Mourinho, Adil Sonuçla İlgili Konuştu

GÖZTEPE – FENERBAHÇE MAÇININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi. Maçın son anlarında, Talisca’nın 90+4’te kullandığı penaltı kaçtı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lige 1 puan ile başlamış oldu.

HOCA MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yapılan değerlendirmelere yanıt verdi. Yayıncı kuruluşun muhabirinin, “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” yorumu üzerine Mourinho, “Katılmıyorum” şeklinde karşılık verdi. Portekizli teknik adam, açıklamalarında şunları söyledi: “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Rakip, 5+3 blok halinde dizilerek savunma yaptı. Üç stoperleri, temaslı oyunda ve havada oldukça iyiydi. Rakip ekip çok geride ve fiziksel bir savunma sergiledi. Bu durumda rakip 10 ya da 11 kişi olmanın farkını hissetmiyor. Bunu çok iyi başardılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.”