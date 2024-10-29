Mourinho: Cezalandırma Adil Değil Dürüst Davranılmasını İstiyorum

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Manchester United maçında yaşanan olaylar ve kendi görev süresi hakkında Sky Sports’a önemli açıklamalar yaptı. Mourinho, Manchester maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak eleştirilerde bulundu ve “Futbolda cezalandırılmanız gerektiğinde cezalandırılmanızı adil bulmuyorum. Cezalandırıldıktan sonra yeni bir sayfada, sıfırdan başlamanız gerekir” dedi.

Mourinho, bu sezon Lille ile oynanan maçta 94. dakikada VAR’ın penaltı kararı sonucu takımlarının Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerine de değindi. “Bu perşembe günü ise stadyumdaki herkesin ‘penaltı, penaltı’ diye bağırdığı bir anda VAR devreye girmedi” açıklamasını yaptı. Sonrasında yaşadığı kırmızı kart kararının kendisi için “Asla kazanamayacağım bir savaş” olduğunu ekledi.

DÜRÜSTLÜK BEKLENTİSİ

Mourinho, bu olaylara dair daha fazla dürüstlük beklediğini ifade etti. “Dürüst davranılmasını istiyorum” diyerek, futbol dünyasında daha adil bir yaklaşım istediğini vurguladı.