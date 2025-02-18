Mourinho’dan Derbi Öncesi Fred’e Tedbirli Yaklaşım

FRED’İN DURUMU TARAFTARLARI ENDİŞELENDİRDİ

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek galibiyet elde ettiği maçta, yıldız futbolcu Fred’in sahadan sekerek ayrılması sarı-lacivertli taraftarlar arasında kaygı yarattı. Maç bitiminde sakatlığı bulunmadığını açıklayan Fred, taraftarlara rahat bir nefes aldırdı.

MOURINHO FRED’İN DURUMUNU GÖZETİYOR

Ancak teknik direktör Jose Mourinho, derbi öncesi tedbir amaçlı olarak Fred’in durumunu titizlikle incelemeye aldı. Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek büyük derbi öncesinde iki takım da puan kaybı yaşamadan yollarına devam ediyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 3 golle galip gelirken, Fred’in durumu maç sonrasında dikkat çekti.

FRED’İN DİNLENDİRİLMESİ PLANLANIYOR

Kasımpaşa maçı sonrası sahayı sekerek terk eden Fred, açıklamalarında sakatlık durumu olmadığını yineledi. Türkiye Gazetesi’nde yayınlanan habere göre, Jose Mourinho, Fred’i tedbir amaçlı olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile oynanacak karşılaşmada dinlendirme kararı aldı.