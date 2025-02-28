mourinho-dan-galatasaray-a-1-9-milyon-tl-dava

JOSE MOURINHO’DAN GALATASARAY’A DAVA

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü’ne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açmış durumda. Bu konuda Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz” deniliyor.

DAVANIN NEDENİ

Açıklamada, Mourinho’nun kişilik haklarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu konuda yasal yollara başvurmasının gereken bir konu olduğunun altını çiziyor.

GALATASARAY’IN YANITI

Henüz Galatasaray’dan bu dava ile ilgili bir yanıt gelmedi. Ancak Galatasaray’ın bu konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.