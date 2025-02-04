Mourinho’dan Galatasaray Maçı Hakem Tepkisi

GALATASARAY’IN MAÇI VE TARTIŞMALI POZİSYON

Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’yı 1-0’lık skorla mağlup ediyor. Bu karşılaşmada Davinson Sanchez’in pozisyonu ise büyük tartışmalara neden oluyor. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, hakem kararlarına yönelik eleştirilerini ortaya koyuyor.

POZİSYONDA PENALTI İTİRAZI

Mücadelede Galatasaray’ın ceza alanında gerçekleşen bir pozisyon, saha içindeki gerilimi artırıyor. Gaziantep FK oyuncuları, tecrübeli stoperin topa elle müdahale ettiğini savunarak penaltı için hakeme itirazda bulunuyor. Ancak hakem Kadir Sağlam, oyun devam ederken VAR sisteminden de bir izleme tavsiyesi almıyor.

MOULINHO’DAN HAKEM KARARINA TEPKİ

Jose Mourinho, sosyal medya platformu üzerinden Davinson Sanchez’in pozisyonunun fotoğrafını paylaşarak hakem kararına bir kinaye ile tepki gösteriyor. Mourinho, paylaşımında “Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası’nda Portekiz’im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve… onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum.” ifadelerini kullanıyor.