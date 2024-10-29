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Spor

“Mourinho’dan Gelecek Hakkında Açıklama”

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MOUDRINHO’NUN GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe ile sezonu şampiyonluk hedefiyle açan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, İngiliz medyasına geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sky Sport’a verdiği demeçte Mourinho, “Premier Lig Avrupa’daki en iyi lig ama Premier Lig’de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğim.” ifadelerini kaydetti.

TEKİL DÜŞÜNCELERİ

61 yaşındaki deneyimli hoca, kariyerindeki hedeflerini ve tercihlerini net bir şekilde beliriyor. Mourinho’nun bu açıklamaları, futbol dünyasında önemli bir yankı uyandırdı.

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