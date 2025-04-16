Mourinho, Djiku’yu Takımdan Çıkardı!

ŞAMPİYONLUK YARIŞI VE KADRO PLANLAMASI

Fenerbahçe, Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray’ın 3 puan gerisinde devam ettirdiği şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra, 2025-2026 sezonu için kadro planlamasına hızlandıracak adımlar atıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılması beklenen bir oyuncuyla ilgili kararını vermiş durumda.

MOURINHO’DAN DJIKU’YA VETO

Sözcü gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz sezonda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe’nin savunma hattında önemli roller üstlenen Alexander Djiku, Mourinho’nun futbol anlayışında yer bulamıyor. 30 yaşındaki Ganalı stoperin, menajeri aracılığıyla yeni bir kulüp arayışına başladığı bildiriliyor. Fransa’dan Rennes ve Marsilya’nın Djiku’ya ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

DJIKU’NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Djiku, 2023 yazında bedelsiz olarak katıldığı Fenerbahçe’de toplam 71 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol ile 2 asistlik bir performans sergiledi. Özellikle Kartal döneminde gösterdiği istikrar, taraftarların beğenisini kazanmasını sağladı. Ancak Mourinho’nun savunma düzeninde farklı bir profil arayışında bulunması, Djiku’nun Fenerbahçe’deki geleceğini belirsiz hale getiriyor.

YENİ SEZON HEDEFLERİ

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho’nun istekleri doğrultusunda kadroda köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.