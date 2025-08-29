Mourinho, Fenerbahçe’den Ayrıldı Bugün

Fenerbahçe’nin Mourinho ile Ayrılığı Dünya Genelinde Gündem Oldu

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile olan yollarının ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Bu gelişme, tüm dünyada son dakika haberi olarak geniş yankı buldu. Uluslararası spor basınında Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılması manşetlerde yer aldı. Portekizli teknik direktörün görevden alınması, futbol camiasında büyük ses getirdi.

Tazminatla İlgili Önemli Bilgiler Ortaya Çıktı

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, “Türkiye’de bomba haber” başlığıyla duyurduğu haberde “Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından saatler sonra Mourinho’nun kovulduğunu açıkladı. Büyük bir tazminat ödemesi bekleniyor” ifadelerine yer verdi. İngiliz medyasında The Sun ise “Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları onun Amorim’in yerine geçebileceğine inanmıştı” sözlerine odaklandı.

José Mourinho’nun Performansı ve Ayrılığın Sebepleri

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bütün kulvarlarda toplam 110 gol atarken, kalelerinde ise 56 gol gördü. Portekiz basını, O Jogo aracılığıyla “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bu sabah ayrıldı” açıklamasını yaptı. Sport gazetesi ise “Fenerbahçe, Mourinho’nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu” şeklinde haber geçti. La Gazzetta dello Sport’da belirtilene göre, “Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı alınan yenilgi Mourinho’ya pahalıya mal oldu.” BBC de, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off’larında Benfica’ya elenmesinden iki gün sonra gerçekleşti” şeklinde değerlendirdi.