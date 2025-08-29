Mourinho, Fenerbahçe’den Ayrıldığını Duyurdu

FENERBAHÇE VE MOURINHO AYRILIĞI DÜNYADA MANŞETLERDE

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile olan ilişkisini sonlandırdığını dünyaya duyurdu. Bu gelişme, global spor medyasında geniş yer buldu ve özellikle farklı ülkelerde manşetlere taşındı. Portekizli teknik direktörün ayrılışı büyük yankı uyandırdı.

TAZMİNAT KONUSU ÖNE ÇIKTI

İspanyol spor gazetesi Marca, “Türkiye’de bomba haber” başlığıyla verdiği haberde, “Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Mourinho’nun kovulduğunu duyurdu. Büyük tazminat ödemesi bekleniyor” diye belirtti. İngiliz basını da The Sun aracılığıyla, “Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları, onun Amorim’in yerine gelebileceğine inanmıştı” şeklinde ifadelere yer verdi.

MOURINHO’NUN PERFORMANSI VE SONUÇLARI

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, tüm kulvarlarda toplam 110 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Portekiz basınında O Jogo, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bu sabah ayrıldı” açıklamasını yaparken, Sport, “Fenerbahçe, Mourinho’nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu” şeklinde ifade etti. La Gazzetta dello Sport ise, “Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı alınan yenilgi Mourinho’ya pahalıya mal oldu” dedi. BBC, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off’larında Benfica’ya elenmesinden iki gün sonra geldi” diye sonlandırdı.