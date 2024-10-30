Mourinho, Fenerbahçe’yi Sürekli İyi Yapmak İstiyor

FUTBOLDA GÜZELLİKLERİ YANSITAN PERFORMANS

Manchester United ile Bodrum arasında gerçekleşen maçlar, Fenerbahçe taraftarlarında heyecan ve mutluluk yaratmıştı. Bu karşılaşmalardaki güzel futbolu beğenen teknik direktör Mourinho, sergilenen performansın sürekliliğinin sağlanmasını arzuluyor.

SÜREKLİ BAŞARI VE İLERLEME HEDEFİ

Mourinho, takımın bu başarılı oyun anlayışını devam ettirmesinin öneminin altını çiziyor. Fenerbahçe, güzel futbolu ve keyifli anları taraftarlarına sunmaya devam etmeyi hedefliyor.