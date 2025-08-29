Mourinho Gitti, Fenerbahçe Hissesi Yükseldi

FENERBAHÇE MOURINHO İLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, kulüpte 62 maça çıkmış, bu süreçte 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 yenilgi almıştır. Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe’de görev yaptığı dönemde 2.02 puan ortalaması yakalamıştır.

HİSSELERDE YÜKSELİŞ GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Futbol A.Ş.’de halka arz edilen hisseleri ayrılık haberinin ardından artış gösterdi. Mourinho’nun gönderilmesinden önce hisseler 12,51 seviyesinde bulunuyordu. Ayrılığın ardından hisseler yaklaşık yüzde 7 oranında yükselerek 13,38 seviyesine ulaştı. Bu durum, yatırımcıların Mourinho’nun ayrılmasını olumlu değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

DÜNYA MEDYASINDAN YORUMLAR

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılması, Avrupa medyasında büyük yankı uyandırdı. BBC’nin haberinde ayrılığın, Fenerbahçe’nin Benfica’ya elenmesinde önemli bir etken olduğu belirtildi. İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının Galatasaray ile olan rekabeti ve geçen yıl Ekim ayında Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra İngiltere’de “lgin dibinde” bir takımı yönetmek istediğine dair açıklamalarını hatırlattı.