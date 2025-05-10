Mourinho, Hakemi Konuşmak İstemiyorum

FENERBAHÇE’İN BAŞARIYLA DOLDUĞU HAFTA

Futbolseverlerin dikkatini çeken Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele sonucunda Fenerbahçe, rakibini 4-1’lik bir skorla mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basına değerlendirmelerde bulundu.

HAKEM KONUSUNA GİRMEK İSTEMİYORUM

Mourinho, maçın hakemi hakkında yorum yapmayı istemediğini belirterek, “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum” dedi. Bununla birlikte takımının performansından memnun olduğunu vurguladı. “Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

TRANSFER MESLESİNE YANIT VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 4 oyuncu talebinin bulunduğu yönündeki açıklamalarından sonra Mourinho’ya yapılan transfer talepleriyle ilgili soruya ise olumsuz yanıt verdi. “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar” diyerek, kulüple ilgili iç meseleleri konuşmayı tercih etmediğini ifade etti.

AÇIKLAMALARINDA HERŞEYE DİKKAT ÇEKTİ

Müsabakanın basın toplantısında, takımının gelecek sezonki durumu ve yönetimle ilgili görüşme yapıp yapmadığına dair gelen sorular üzerine Mourinho, şu ifadeleri kullandı: “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakemi uluslararası VAR hakemi çağırdı basit penaltıyı göstermek için. UEFA’da pek çok maçta görev yapmış VAR hakemine ‘sen yanlış biliyorsun’ diyerek penaltıyı vermemesi; bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum. Kazanamamış olsaydık şimdi Fenerbahçe’nin kötü oynadığını hata yaptığını konuşacaktık. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Bununla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkes gördü.”

MASADA KALAN OYUNCULARLA ŞEKİL LENDİRİYORUM

Basın toplantısında Fenerbahçe’nin, bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıkmasına da değinen Mourinho, “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum. Hafta içi de İstanbul’da gece kulüplerine gidiyorum. Masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum” şeklinde esprili bir açıklama yaptı. Bu yorumlarıyla takım yönetimindeki kararlılığını ve oyuncular arasındaki rekabeti öne çıkardı.