Mourinho İstanbul’dan Ayrıldı, Taraftarlar Şaşırdı

TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Fenerbahçe kulübü, teknik direktör José Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, İstanbul’dan ayrılırken havalimanında kameralara yakalandı. Binlerce taraftarın sıcak karşılamasıyla kulübe imza atan Mourinho’nun yalnız bir şekilde ayrılması dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe, önceki gün yaptığı açıklama ile Mourinho ile işbirliğinin sona erdiğini bildirdi. Kulüpten gelen açıklamada “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten José Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.