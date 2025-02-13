Mourinho: İyi Sonuç İçin Çalışıyoruz

MAÇ SONUCU VE RÖVANŞ TARİHİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht’i 3-0 ile geçiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 20 Şubat Perşembe günü Belçika’da gerçekleştirilecek.

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının ardından yaptığı açıklamada “Bugün çok iyi oynadık” diyerek başlayıp, “Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.

YUSUF AKÇİÇEK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Mourinho, Yusuf Akçiçek ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. “Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye’de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı” dedi.