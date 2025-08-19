Mourinho, Kerem Hakkında Yanıt Verdi

MOULINHO’NUN BENFİCA ANALİZİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile mücadele edecekleri maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yarın akşam saat 22.00’de Kadıköy’de sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerin teknik adamı, tur şansını “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.” sözleriyle açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN ÖNEMİ

Mourinho, Benfica’yı elemenin ya da elenmenin etkileri hakkında, “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz.” diye ekledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DEĞERLENDİRMESİ

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sorulara yanıt verirken, “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem.” dedi. Ayrıca, “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’dan 4 gol yedik ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz.” açıklamasında bulundu. Son olarak, Mert Müldür’ün oynayabilecek durumda olduğunu ifade eden Mourinho, “İlk 11’de oynayamayan bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir.” şeklinde sözlerini tamamladı.