Mourinho: Ligin Sonucu Daha Önce Belli

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştığı maçta 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın bu maçı kazanma hakkına sahip olmadığını, kendilerinin hak ettiğini belirtti.

MAÇ ANALİZİ

Mourinho, maçla ilgili olarak “Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik.” şeklinde konuştu. Savunma organizasyonlarının iyi olduğunu vurgulayarak, “Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük.” dedi.

PENALTILAR ÜZERİNE YORUMLAR

Fenerbahçe’nin teknik direktörü, maçta verilen ve verilmeyen penaltıları eleştirdi. “Bugün verilen penaltı, En-Nesyri’ye verilmeyen penaltı… Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik.” ifadeleriyle durumu özetledi. İlk yarıda yapılan top kayıplarına dikkat çekerken, ikinci yarıda daha iyi savunma yaptıklarını belirtti.

LİGİN DURUMU

Mourinho, ligin seyrine dair düşüncelerini “Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi.” şeklinde değerlendirdi.

PENALTI TARTIŞMASI

Ayrıca lehlerine verilmesi gereken net bir penaltı olduğunu dile getirdi. “Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez oldu ve verilmedi. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum.” dedi.

KALİTE VE MENTAL GÜÇ

Mourinho, Galatasaray hakkında konuşmayacağını, fakat temel sorunlardan biri olarak mental gücü vurguladı. “Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor.” şeklinde konuştu.

Son olarak, gelecek sezonla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti. “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz.” diyerek, yönetim ve başkana duyduğu saygıyı ifade etti.