Mourinho’nun Açıklamaları Fenerbahçe’yi Kızdırdı

JOSE MOURINHO DÖNEMİ FENERBAHÇE’DE RESMEN SONA ERDİ

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun teknik direktörlük dönemini resmi olarak sonlandırdı. Yaklaşık 15 aylık bir süre boyunca takımın başında yer alan Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından görevden alındı.

İLK KRİZ EYÜPSPOR MAÇINDAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Milliyet’te yer alan bilgilere göre, Mourinho ile ilgili ilk kriz 12 Aralık 2024’te yapılan Eyüpspor maçının ardından yaşandı. Bu maçın ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, yeni bir teknik direktör arayışının gündeme geldiği ifade edildi. Yönetim kurulunda yapılan oylamada, Mourinho ile ayrılmak isteyen 5 üye yeni hocanın göreve gelmesi yönünde oy kullandı.

MOURINHO İLE AYRILIĞIN GÜNDEMDE OLDUĞU YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Bu yöneticiler arasında Acun Ilıcalı ve Hamdi Akın’ın da bulunduğu belirtildi. Ancak, oy çokluğu sağlanamadığı için bu karar kesinleşmedi. Ali Koç’un ise Mourinho’ya bir süre daha zaman verilmesini istediği aktarıldı.

