Mourinho’nun Ceza İndirimi Yarıya Düşürüldü

MAÇTAN SONRAKİ CEZALARDA DEĞİŞİKLİKLER

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz tamamlanan derbi maçının sonrasında, her iki takımın teknik direktörleri Jose Mourinho ve Okan Buruk, yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Bu gelişmeler üzerine, her iki kulüp de verilen cezaları Tahkim Kurulu’na taşıdı.

MOURINHO’NUN CEZASI BÜYÜK ORANDA İNDİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında Jose Mourinho’ya verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin liralık para cezası, itirazların değerlendirilmesi, akabinde 2 maç men ve 558 bin lira olarak yeniden düzenlendi.

BURUK’UN CEZASINA DA DÜZENLEME GETİRİLDİ

Diğer yandan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a uygulanan 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezası da gözden geçirilerek, 1 maç men cezası sabit kalırken, para cezası 500 bin liraya düşürüldü. TFF Tahkim Kurulu’nun almış olduğu bu karar, futbol camiasında geniş yankı bulurken, yapılan değişikliklerin takımların gelecek maçlarına nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.

TAHKİM KURULU’NUN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TFF Tahkim Kurulu’na sunulan Okan Buruk’un daveti, PFDK’nın kararına itirazına dayanarak yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda;

– Okan Buruk’un basın toplantısında yaptığı “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” nedeniyle FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabaka için soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası uygulanması karara bağlanmış, ardından cezanın para kısmının 500.000,00 TL olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

Jose Mourinho’nun durumu ise şu şekilde değerlendirildi;

– Mourinho’nun müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4 maddelerine göre 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası talep edilmiştir. Mahkeme, cezanın alt sınırdan tayin edilmesine karar vermiştir.

– Ayrıca, Mourinho’nun rakip takım çalışanlarına yönelik “sportif ahlak ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları” gerekçesiyle de FDT’nın 38/1-c maddesi dayanarak 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası uygulanmış, bu karar da 500.000,00 TL olarak düzeltilmiştir.

Tüm kararlar, oybirliğiyle kabul edilmiştir.