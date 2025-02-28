Mourinho’nun Cezası Fenerbahçe’yi Karıştırdı

Olayın Perde Arkası

Her şey, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında ortaya çıktı. Maç bitiminde Mourinho’nun hakem soyunma odasına gidip sert ifadeler kullandığı ve 4. hakeme Türk futbol camiasını hedef alan açıklamalar yaptığı iddiaları gündeme geldi. Bununla birlikte, basın toplantısındaki rakip takım mensuplarına yönelik sözleri de “spor ahlakına aykırı” olarak değerlendirildi. PFDK, bu iki farklı durumu inceleyerek Mourinho’ya toplamda 4 maç men cezası verdi. Üstelik, 1 milyon 617 bin TL’lik para cezası eklenince, Fenerbahçe cephesi büyük bir öfke içinde oldu!

Alpoğlu’dan Sert Çıkış

TRT Spor’da yayınlanan Spor Manşet programına telefonla katılan Alpoğlu, öfkesini gizleyemedi. “Hocamız iki ayrı maddeden sevk edildi ve 4 maç ceza aldı. Bunu hukuksuz buluyoruz, itiraz edeceğiz!” diyerek açıklamalarına başlayan Alpoğlu, rakip takımın bir algı operasyonu yürüttüğünü ileri sürdü: “Mourinho’nun kullandığı bir kelime, anlamından çarpıtılarak toplumu gereksiz bir gündeme sürüklüyor. Ne hakaret var ne de sportmenliğe aykırılık! Bu tamamen rakibimizin bir algı oyunu.”

Alpoğlu, PFDK’daki kararın oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla alındığını da dile getirdi: “PFDK’da bile herkes aynı fikirde değil, karşı oy verenler var. Hakaretten sevk edilip sportmenliğe aykırı hareketten ceza kesiliyor. Bu nasıl bir mantık? Hemen Tahkim Kurulu’na başvuracağız ve adaletin orada tecelli edeceğine inanıyoruz!”

Mourinho’nun Sessizliği, Taraftarın Öfkesi

Portekizli teknik adam henüz konuya dair bir açıklama yapmazken, Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada adeta ayaklandı. “Mourinho’ya yapılan haksızlık” etiketleri trend duruma geldi ve sarı-lacivertliler, kulüplerinin sonuna kadar cezaya karşı direnmesini bekliyor. Peki, Mourinho’nun yokluğunda takım nasıl etkilenecek? Hangi maçlarda kulübede olamayacak? Sorular havada dolanırken, gözler şimdi Tahkim Kurulu’nun vereceği kararda.