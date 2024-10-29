Mourinho’nun Fenerbahçe’deki Geleceği Nedir?

JOSE MOURINHO’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz medyasına verdiği ifadelerle Premier Lig’e dair iddialara ışık tuttu. Mourinho, Fenerbahçe’de bulunduğu süre zarfında birçok eleştiri aldığını belirtti ve bu durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hatta uluslararası alanda bazı iddialara göre, Mourinho’nun Fenerbahçe’de mutsuz olduğu ve Premier Lig’e geri döneceği öne sürülmüştü.

PREMIER LİG İLE İLGİLİ NET CEVAP

Sky Sports’a konuşan deneyimli teknik adam, bu iddialara yanıt verdi. İlgili haberlere göre, Mourinho, Premier Lig’de küme düşmemeye mücadele eden bir takıma asla gitmeyeceğini dile getirdi. “Premier Lig, Avrupa’nın en iyi ligi ancak Premier Lig’de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim” sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. Öte yandan, son günlerde Mourinho’nun ismi Everton ile de anıldı. Premier Lig’de zor günler geçiren Everton, şu an 16. sırada yer alıyor.