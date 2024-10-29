Mourinho’nun Gelecek Hakkındaki Açıklaması

JOSE MOURINHO’NUN KIRMIZI KART ÜZERİNE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı sonrası gördüğü kırmızı kart hakkında “Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek.” demişti. Bu açıklamanın ardından İngiliz basınında gündeme gelmesiyle birlikte Mourinho’ya bu ifadenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği soruldu.

Sky Sports’a konuşan Mourinho, Premier Lig’de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme ihtimali hakkında “Asla gitmeyeceğim.” ifadeleriyle net bir yanıt verdi. İngiliz basını, geçtiğimiz haftalarda Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddiayı haberleştirmişti. Özellikle Everton’ın Mourinho’ya ilgi duyduğu belirtilmişti.