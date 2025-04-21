Mourinho’nun Kariyerinde Tek İstifa Var

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ SALLANDI

Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde yer aldı. Bu önemli kaybın ardından, teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği tartışma konusu olmaya başladı. Mourinho’nun istifa edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Ayrıca, Mourinho’nun kariyerinde yalnızca bir kez istifa ettiği dikkat çekiyor.

MOURENHO’NUN TEK İSTİFASI BENFICA’DA GERÇEKLEŞTİ

Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerine 37 yaşında Benfica’da geçici olarak başlamıştı. 1.5 ay süren görevinde sözleşme uzatma talep etti fakat takımın zirveden uzak kalması nedeniyle bu talebi reddedildi. Mourinho, istifa etme kararı aldığında Benfica Başkanı Vilarinho bu durumu kabul etti ve 5 Aralık’ta Mourinho’nun görevine son verildi. Daha sonra Leiria’da başarılı bir dönem geçiren Mourinho, 23 Ocak 2002’de Porto’ya transfer oldu.

PORTO’DA YAKALANAN BAŞARI HİÇBİR KULÜBÜ GERİ ÇEVİRMEDİ

Mourinho, Porto’da şampiyonluklar kazanarak yanına iki Avrupa kupası ekledi ve Chelsea’nin başına geçti. 1 Temmuz 2004’te başladığı Chelsea döneminde, 20 Eylül 2007’de Roman Abramovich tarafından görevden alındı. Bir süre dinlendikten sonra 1 Temmuz 2008’de Inter ile futbola geri döndü. Orada Serie A şampiyonluklarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak Real Madrid’e transfer oldu.

GÖREVDEN ALINMALARIN ARDINDAN YENİ FIRSATLAR

Real Madrid’de 4 yıllık sözleşme imzaladı fakat 3 yılın sonunda görevden alındı. Ardından yeniden Chelsea’ye döndü, fakat Abramovich ile yolları bir kez daha kesişti ve 17 Aralık 2015’te görevinden alındı. Temmuz 2016’da Manchester United ile anlaştı. Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından 18 Aralık 2018’de burada da görevinden alındı. Mourinho, sonrasında 11 ay bekleyerek Tottenham’a geçti. 2019’da başladığı buradaki dönemi, 19 Nisan 2021’de sona erdi.

FİNANSAL BAŞARILARLA İLGİLİ BİR SÜREÇ TECRÜBESİ

Fenerbahçe öncesindeki son görevini Roma’da üstlendi. Portekizli teknik direktör, kazandırdığı Avrupa kupasına rağmen kulüp sahipleriyle anlaşmazlık yaşayınca 16 Ocak 2024’te görevden alındı. Mourinho, 25 yıllık kariyerinde yalnızca bir kez istifa etmişken, ardından imzaladığı 9 sözleşmeyi başarıları sayesinde başka kulüplere transferle ya da görevden alma süreçleriyle tamamladı.