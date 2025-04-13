Mourinho’nun Sivas İçin Planı Belli!

MOURINHO’NUN YENİ TACTİK PLANI

Jose Mourinho, Sivasspor karşısında savunmada üçlü bir hat kurarak Mert Müldür, Milan Skriniar ve genç yıldız Yusuf Akçiçek’e güveniyor. Bu strateji, fena olmayan bir defans bloku oluşturmayı hedefliyor ve aynı zamanda kanatlardan hücuma destek sağlamayı amaçlıyor. Mourinho, bu sistemle oyunu kontrol altına alarak rakibi boğmayı düşünmekte.

ORTA SAHA VE KANAT STRATEJİSİ

Mourinho, merkezde Fred ve Sebastian Szymanski’nin dinamizmi sayesinde oyunu domine etmeyi planlıyor. Kanatlarda ise Oğuz Aydın ve Filip Kostic’e görev verecek. Oğuz’un hızı ve Kostic’in tecrübesi, Fenerbahçe’nin hücum varyasyonlarını çeşitlendirecek. Kostic’in sol kanatta yapacağı bindirmeler ise taraftarları heyecanlandıracak.

Sivasspor maçı öncesi antrenmanlarda takımı sıkı bir şekilde hazırlayan Mourinho’nun, oyuncularına “Her maç bir final, hata lüksümüz yok!” dediği ifade ediliyor. Trabzonspor’u 4-1’lik sonuçla geçen Fenerbahçe, bu galibiyetin motivasyonuyla Sivas’ta da üç puanı alarak Galatasaray’la olan puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Ancak Sivas’ın zorlu saha koşulları ve direnci, Fenerbahçe’yi zorlayabiliyor.