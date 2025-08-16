Mourinho, Oyunun Zor Olduğunu Belirtti

MAÇIN SONUCU HEM GÖZTEPE HEM DE FENERBAHÇE İÇİN ANLAMLI OLDU

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi. Maçın son dakikalarında Talisca’nın 90+4’te kullandığı penaltı ise gole dönüşmedi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, sezona 1 puanla başlangıç yapmış oldu.

TEKNİK DİREKTÖR MOURINHO’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrası açıklamalarında yayıncı kuruluş muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” yorumuna, “Katılmıyorum.” diyerek yanıt verdi. Mourinho, sözlerine devam ederek, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı.” ifadesini kullandı. Rakibin savunma düzenini değerlendirirken, “Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı.” dedi.

RAKİBE SAYGI GÖSTERMENİN ÖNEMİ

Mourinho, rakibin geride kurduğu fiziksel savunmayı da övdü. Bu durumun, “Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, “İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.” şeklinde ekledi.