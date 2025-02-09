Mourinho: Problemleri Anlayarak Çözmeye Çalışıyoruz

JOSE MOURİNHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından düşüncelerini paylaştı. Mourinho, “Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane… Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMESİ

Mourinho, önümüzdeki karşılaşmalarda Çağlar Söyüncü ve İsmail’in oynayamayacağını belirtti. Ancak, “Oynayacak isimler var” diyerek alternatiflerin önemli olduğunu vurguladı.