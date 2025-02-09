More
Spor

Mourinho: Problemleri Anlayarak Çözmeye Çalışıyoruz

mourinho-problemleri-anlayarak-cozmeye-calisiyoruz

JOSE MOURİNHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından düşüncelerini paylaştı. Mourinho, “Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane… Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMESİ

Mourinho, önümüzdeki karşılaşmalarda Çağlar Söyüncü ve İsmail’in oynayamayacağını belirtti. Ancak, “Oynayacak isimler var” diyerek alternatiflerin önemli olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Neden Yarıda Kaldı?

Adana Demirspor, Süper Lig'deki Galatasaray maçında teknik direktör Mustafa Alper Avcı'nın kararıyla sahadan çekilerek dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Yörük Kültürünü Yaşatan Emekli Öğretmen

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki 71 yaşındaki emekli öğretmen Necati Arslan, Yörük kültürünü yaşatarak özel bir cura modeli yapıp, bestelediği eserlerle gelecek nesillere aktarıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.