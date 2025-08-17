Mourinho, “Sonuç Adil Oldu.” Dedi

MAÇIN SONUCU

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi ve maç 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, Talisca’nın 90+4. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırmasıyla sahadan bir puanla ayrıldı.

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’nin teknik patronu José Mourinho, basın mensuplarının değerlendirmelerini yanıtladı. Bir muhabirin, “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” ifadesine Mourinho, “Katılmıyorum” şeklinde karşılık verdi.

MOU SÖZLERİ

Portekizli teknik direktör, durumla ilgili şu detayları paylaştı: “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Rakip, blok halinde 5+3 diziliyorlardı. Üç stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Böyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunuyorsanız, 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.”