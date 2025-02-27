Spor

Mourinho ve Buruk’a Maç Men Cezası Verildi

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PFDK’DAN CEZA KARARLARI

PFDK, birçok isme ceza verdi. Jose Mourinho’ya 4 maç ceza çıkarken, Okan Buruk’a 1 maç ceza verilmiş durumda. Fenerbahçe’nin Gaziantep ile yaptığı karşılaşmada tedbirli olan Mourinho, cezasını Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında tamamlayacak. Okan Buruk ise Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede cezalı durumuna düşecek.

DURSUN ÖZBEK’İN CEZALARI

Dursun Özbek’e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verilmesi dikkat çekici bir durum. Bu, kulüp yönetimlerine de bir uyarı niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE’YE CEZA

Fenerbahçe’ye, misafir tribündeki olaylar nedeniyle 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verilmesi, bu tür olayların önlenmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Bu durum, takımların üstlenmesi gereken sorumlulukları artırıyor.

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