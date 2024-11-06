“Mourinho ve Dzeko PFDK’ye Sevk Edildi”

DISIPLIN CEZALARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelen bilgilere göre, Mourinho’nun sportmenliğe aykırı hareketleri, hakaretleri ve sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi. Dzeko ise yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz bir şekilde disipline gönderildi.

YÖNETİCİLER VE ANTRANÖRLER DE CEZA ALDI

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulundan Acun Ilıcalı da açıklamaları yüzünden disipline sevk edilen kişiler arasında yer aldı. Bunun yanında, sarı-lacivertli takımın antrenörleri Sandro Zufic ve Salvatore Foti de disiplin cezası alan isimler oldu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da disiplin kuruluna sevk edilen diğer kişiler oldu.

İHLALLER VE KLÜPLER

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanan maçlarda meydana gelen çeşitli ihlallerden dolayı Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor kulüplerini disiplin kuruluna yönlendirdi. Ayrıca, Sipay Bodrum FK’nın oyuncusu Musah Mohammed’in kuraldışı hareketi nedeniyle PFDK’ye sevki de onaylandı.