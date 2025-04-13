“Mourinho’yu Yolla, Kartal’ı Getir!”

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya platformlarında ve stadyumlarda Mourinho’ya karşı büyük bir öfke sergiliyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde yapılan Talisca, Skriniar ve En-Nesyri gibi dikkat çekici hamlelerine rağmen ekip, beklenen performansı gösteremeyince taraftarların sabrı kalmadı. Önceki sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla rekor kırarak, deplasmanda 51 puan toplayan ve Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe’nin bu sezonki formsuz durumu, taraftarları “Kartal’ı geri getirin!” sloganları atmaya itiyor. Özellikle Trabzonspor karşısında elde edilen 4-1’lik galibiyet sonrasında yeniden umutlanan camia, Galatasaray’a karşı alınan yenilgiden sonra tekrar karamsarlığa düştü.

Yönetimin şampiyonluk hedefinin gerçekleşmemesi durumunda Mourinho ile yolları ayırma planları yaptığı iddia ediliyor. Portekizli antrenörle karşılıklı fesih masası kurarken, dikkatler şu anda İran’ın Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal’a çevrilmiş durumda. Kartal’ın, yakın çevresine “Türkiye’de sadece Fenerbahçe’yi çalıştırırım” dediği ve sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetimin, taraftarların öfkesini dindirmek için Kartal’ı bir koz olarak kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor. Ancak Fenerbahçe şampiyonluğu elde ederse, Mourinho’nun görevde kalma olasılığı güçlenebilir ve tüm planlar alt üst olabilen bir duruma gelebilir.

İSMAİL KARTAL’IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Kartal, Fenerbahçe’de üç farklı dönemde görev almış olup, 124 maçta 87 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 2.27 puan ortalaması tutturmayı başardı. 2023-2024 sezonunda 99 puan toplayarak ligi ikinci bitiren Kartal, Süper Lig’de en iyi başlangıç rekorunu kırarken, deplasmanda 16 galibiyetle de tarih yazdı.