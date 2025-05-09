Mpox Vaka Sayısı Artıyor: 384 Tespit!

SON HAFTADA 384 MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Sierra Leone’den son yedi gün içinde 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakasının bildirildiğini açıkladı. Bu sayı, kıtadaki toplam Mpox vakalarının %50,7’sine karşılık geliyor. Africa CDC yetkilisi Ngashi Ngongo, Sierra Leone’de salgının hızla yayıldığını belirterek hastanelerin yeterli kapasitede olmadığını ifade ediyor. Ülkedeki hastanelerde yalnızca 60 yatak bulunurken, mevcut aktif vaka sayısı yaklaşık 800 olarak kaydediliyor.

HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU İLAN EDİLDİ

Ocak ayında Sierra Leone’de ortaya çıkan ilk Mpox vakalarının ardından, yetkililer sınır kontrol yöntemlerini artırdı. Halk sağlığı acil durumu ilan edilen ülkede, virüsün kontrol altına alınabilmesi amacıyla aşı kampanyalarına başlandı. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kurumlardan temin edilen 61 bin 300 doz Mpox aşısı, risk altındaki gruplara uygulanıyor. Öncelik sağlık çalışanları, yüksek risk grubundaki bireyler ve 12 yaş üzerindeki çocuklara tanınıyor.

VİRÜSÜN BULUŞMA YOLLARI VE BELİRTİLERİ

Mpox virüsü, kemirgen hayvanlar (fare, sincap) ve enfekte bireylerle doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntüleri ve enfekte kişilerin kullandığı giysiler, çarşaflar ve havlular bulaşma riskini artırıyor. Virüsün kuluçka süresi 5 ila 21 gün arasında değişirken, belirtiler arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve cilt döküntüleri bulunuyor. Özel bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte, antivirallere dayalı ilaçlar hastalığın kontrol edilmesinde etkili oluyor. Sierra Leone’de salgının yayılmasını durdurmak amacıyla aşılama çalışmalarına hız verilirken, yetkililer ayrıca vatandaşlara kişisel hijyen konusuna dikkat etmeleri yönünde uyarlarda bulunuyor.