Mpox Vakaları Sıradan Artış Gösterdi!

SALGIN DURUMU VE VAKA SAYILARI

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Sierra Leone’de son bir hafta içinde 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakasının kaydedildiğini açıkladı. Bu rakam, kıtadaki toplam Mpox vakalarının %50,7’sini oluşturuyor. Africa CDC yetkilisi Ngashi Ngongo, Sierra Leone’de salgının hızlı bir şekilde yayıldığını ve hastanelerin mevcut kapasitesinin yetersiz olduğunu belirtti. Ülkede yalnızca 60 yatak olduğu dikkate alındığında, yaklaşık 800 aktif vaka bulunması endişe verici bir durum teşkil ediyor.

AŞI KAMPANYALARI VE HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU

Ocak ayından itibaren Sierra Leone’de ilk Mpox vakaları tespit edildikten sonra, yetkililer sınır gözetimlerini artırmaya başladı. Ülkede halk sağlığı acil durumu ilan edildi ve virüsün kontrol altına alınabilmesi için aşı kampanyaları başlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kuruluşlardan temin edilen 61 bin 300 doz Mpox aşısı, risk grubundaki bireylere uygulanıyor. Öncelikle sağlık çalışanları, yüksek riskli bireyler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar aşılanıyor.

Mpox virüsü, kemirgen hayvanlar (fare, sincap) ve enfekte bireylerle temastan bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntüleri, enfekte kişilerin kullandığı eşyalar, giysiler, çarşaflar ve havlular aracılığıyla bulaşma riski artıyor. Virüsün kuluçka süresi 5 ila 21 gün arasında değişirken, yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve cilt döküntüleri gibi belirtiler görülüyor. Özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, antiviral ilaçlar hastalığın kontrol altına alınmasında kullanılıyor. Sierra Leone’de salgının yayılmasını önlemek için aşılama çalışmalarına hız verilirken, yetkililer vatandaşları kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda sürekli olarak uyarıyor.