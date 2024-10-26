More
No menu items!
Gündem

MSB: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

msb-17-terorist-etkisiz-hale-getirildi

TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Bu operasyon, bölgedeki güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BÖLGESEL GÜVENLİK ÖNEMİ

Açıklamada, gerçekleştirilen bu eylemin, terörle mücadelenin sürdüğünü ve bölgedeki huzurun sağlanmasının temeli olduğu vurgulanıyor. Bu tür operasyonların, ulusal güvenliğin yanı sıra, yerel halkın güvenliğini de sağlamak için gereken bir konu olduğu ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.