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MSB: 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ YER YOK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!” ifadesine yer verildi. Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tespit ettiği 23 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

Açıklamada, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek” vurgusu dikkat çekti. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

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