MSB Açıklaması: İstanbul Depremi İle İlgili

DEPREMLER SONRASI TEDBİRLER

Bakanlık kaynakları, İstanbul’da meydana gelen depremlerle ilgili alınan önlemler hakkında şunları belirtti: “İstanbul ilimize bağlı Silivri ilçesi açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem haberinin alınmasının hemen ardından, Lojistik Genel Müdürlüğümüze bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelimiz acil olarak harekete geçmiştir. Ayrıca, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine AFAD’a personel görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlığımız birimleriyle yapılan koordinasyon sonucunda, 1’inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri aktif bir şekilde devreye alınmıştır. Bunun yanı sıra, 1’inci Ordu Komutan Vekilimiz İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi’ne katılmış ve Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3 ile Bakanlığımıza ait 2 olmak üzere toplam 5 İHA bölgede havadan gözlem yapmak üzere görevlendirilmiştir. Gelişmeler, ilgili tüm birimlerle uyumlu bir şekilde takip ediliyor.”

Eurofighter Tedarikinde Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya’nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair iddialar hakkında şunları ifade etti: “Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışıyla ilgili görüşmeler İngiltere ile yürütülüyor. Şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz bulunmuyor. Sürecin başından itibaren muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bizlere resmi olarak iletilen olumsuz herhangi bir durum yok. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma temsilileriyle süreç, planlandığı gibi sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Ayrıca, Eurofighter Typhoon uçağının satışıyla ilgili fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir.”

Irak’taki Terörle Mücadele

Bakanlık kaynakları, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarına atılan ve teröristlere teslim olmaları yönündeki mesajlarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “PKK terör örgütünün kendini feshetmeye teşvik edilmesi ve silah bırakma sürecini destekleyerek kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek, terörle mücadelede devletimizin kararlılığını göstermenin yanı sıra silahlı mücadelenin bir çözüm olmadığını, tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu anlatmak amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler Irak’ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılmaktadır.”

GKRY Başpiskoposu’na Tepki

Bakanlık kaynakları, GKRY Başpiskoposu’nun Kıbrıs’taki Türkleri hedef alan açıklamalarına şu cevapları verdi: “GKRY Başpiskoposu’nun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Son açıklamalar, Kıbrıs Adası’nda yıllardır çözümsüzlüğe neden olan ayrımcı, fanatik ve provokatif zihniyetin en belirgin örneklerinden biridir. Tarihsel gerçekleri göz ardı eden, mevcut durumu ve Türkiye’nin Kıbrıs Adası’ndaki varlığını çarpıtan bu zihniyet, barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef alıyor. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır. Benzer düşüncelerin hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna izin verilmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit ortaklarıdır ve hiçbir güç onları bu topraklardan çıkaramaz. GKRY’yi şiddet ve düşmanlık dili yerine akılcı bir yaklaşımla hareket etmeye ve iki halkın egemen eşitliği temelinde bir çözüme katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Adası’nda var olan barışın Türkiye sayesinde sağlandığı unutulmamalıdır. Türkiye, GKRY’nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve adada barış ile istikrarı tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlük sıfatıyla daha önce olduğu gibi gereken önlemleri almaktan çekinmeyecektir.”

Suriye’deki Gelişmeler

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorulara şu şekilde yanıt verdi: “Suriye’nin varlıkları ve kaynakları, Suriyelilere aittir. Bu kapsamda Tişrin Barajı’nın Suriye Yeni Hükümeti’ne teslimi süreci yakından izleniyor. Suriye yönetiminden gelecek talepler, başta DEAŞ gibi terör tehdidine karşı ortak mücadele konusunda yoğunlaşmakta. Bilindiği üzere 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı düzenlenmişti. Bu toplantıda, beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlama hususunda mutabık kalmıştı. Suriye’nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili ülkelerle yapılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliği sağlanmıştır. Suriye’de teşkil edilmesi planlanan Birleşik Harekât Merkezine yönelik ilgili ülkelerin katılımıyla teknik toplantılar devam ediyor.”

Hava Harp Okulu İddiaları

Bakanlık kaynakları, Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınacağı yönündeki iddialar ve Konya’da yaşanan Peç olayı hakkında şu açıklamaları yaptı: “Son dönemde gazete yazarı ve emekli askerlerden oluşan bazı kişiler tarafından kişisel çıkar ve siyasi saiklerle Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçekle bağdaşmayan, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarının arttığı gözlemlenmektedir. Şan ve şerefle görev yapan Mehmetçiğin fedakâr mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani değerlerle bağdaşmamaktadır. Gerçekleri yansıtmayan ve eksik bilgileri içeren bu tür yayınların amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler oluşturmaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa ve yasalar çerçevesinde kendisine verilen görevleri, millî güvenliğimizin teminatı olarak büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz ve art niyetli söylemler, sadece orduyu değil, devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini tehdit etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihi boyunca en yoğun ve etkin görevlerini üstlendiği bu dönemde, Bakanlığımızdan konuyla ilgili bilgi talep edilmeden yapılan haberler ve açıklamalar maksatlıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan iftira, karalama ve yalan kampanyaları asla amacına ulaşamayacaktır. Kamuoyunun, Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya ve hedef göstermeye yönelik yanıltıcı haberlere karşı dikkatli olması ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmesi büyük önem taşımaktadır. Asılsız iddialara ilişkin yasal süreçler hemen başlatılmakta ve titizlikle izlenmektedir.”

Teröristler Teslim Oluyor

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz hafta, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi. Ayrıca, Suriye’deki harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcılarla tün