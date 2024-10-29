MSB’den Cumhuriyet Bayramı Klipi Hazırlığı

ATATÜRK’ÜN GÖRÜŞÜ VE İLHAM VERİCİ SÖZLERİ

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan yayımlamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.” sözlerine yer verildi. Bu paylaşımda, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü anısına özel görüntülerin yer aldığı bir video klip de dahil edildi.

CUMHURİYET’İN GÜÇLÜ TEMELİ VE AVRUPA’DAKİ YERİ

Paylaşımda ayrıca, “Biz, milletimizin sevgi ve güveniyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet güneşinin altında, al bayrağın gölgesinde, dünyanın sayılı orduları arasında yer alarak, yerli ve milli teknolojilerle daha da güçlenerek Türk milletinin emrinde, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz.” ifadeleri kaydedildi. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlu olduğu dile getirilirken “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.” mesajı verildi.