MSB’den Kara Harp Okulu Açıklaması

İDARİ VE DİSİPLİN SORUŞTURMALARI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları çerçevesinde, 3 disiplin amirine ve 5 teğmene “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” uygulandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer ilgili mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir. Önceliği müessese disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.” şeklinde bilgileri paylaştı.

SİYASİLERDEN TEPKİLER GELMEKTE

Kılıçlı yemin töreni sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan ‘silahlı kuvvetlerden ayırma’ cezasına yönelik siyasi tepkiler gecikmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden konuya dair düşüncelerini açıkladı. Özel, “Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız.” dedi. Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmelerinin, kışlaya siyaset sokan düşüncenin bir yansıması olduğunu belirtti.

EKREM İMAMOĞLU’NUN YORUMU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da karara tepki gösterdi. İmamoğlu, “Tarihe utançla geçecek bir karar daha. ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir.” şeklinde ifade etti. İmamoğlu, bu kararın Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkenin birliği için mücadele eden askerlerin anısına saygısızlık olduğunu ve gazileri incittiğini belirtti.

MANSUR YAVAŞ’TAN KISA YORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından sadece “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” ifadesini paylaşarak duruma tepkisini ortaya koydu.